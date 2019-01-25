С крымского анархиста Каркашева сняли обвинение в распространении экстремистских материалов

Следствие прекратило уголовное преследование анархо-активиста из Евпатории Евгения Каракашева по распространению экстремистских материалов в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК.

При этом обвинение в публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1, 2 ст. 205.2 УК) оставлено.

Первое судебное заседание по существу обвинения назначено на 8 февраля. Дело будет рассматриваться в Северо-Кавказском военном окружном суде. Арест активиста продлен до 14 июня 2019 года.

Каракашев был задержан в феврале 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в распространении экстремистских материалов в переписке в чате во «ВКонтакте», где он якобы разместил видео «Последнее интервью приморских партизан», запрещенное в 2012 году.

Вторым эпизодом стало размещение Каракашевым в соцсети видеофайла без названия, которое было расценено, как «призывы к осуществлению террористической деятельности». Сам активист вину не признал и связал преследование с его протестной деятельностью против застройки побережья Евпатории.