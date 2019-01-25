СМИ: в Магнитогорске задержали гражданина Киргизии по подозрению в причастности к взрыву дома

В Магнитогорске задержали 29-летнего гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме в конце декабря прошлого года. Об этом Киргизской службе «Радио Свобода» сообщила его жена.

По словам Зайнабидинова, полицейские задержали его 16 января. Они требовали, чтобы тот дал показания против людей на фотографиях, которые показывали ему сотрудники правоохранительных органов.

Мужчина добавил, что его избивали, в том числе с использованием электрического тока. По его словам, пытки продолжались около шести часов.

В управлении МВД Магнитогорска «Новой газете» сообщили, что не применяли пыток к задержанному. «Факт пыток мы отрицаем. За остальными комментариями просьба обращаться в прокуратуру», —заявила официальный представитель ведомства Мария Морщакина.

«Новой газете» не удалось оперативно связаться с прокуратурой. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области изданию сообщили, что не комментируют ситуацию и пока не знают о причинах задержания Зайнабидинова.

Правозащитник Бахром Хамроев сообщил «Радио Свобода», что сейчас Зайнабидинов находится в магнитогорском СИЗО-2. По его информации, прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции мужчины в Киргизию. На родине его обвиняют в участии в мэжэтнических столкновения на юге страны в 2010 году.

По данным Хамроева, после взрыва в многоэтажке полиция стала оказывать давление на выходцев из стран Центральной Азии. В середине января «Комсомольская правда» сообщала, что полицейские начали массово проверять мигрантов, в том числе водителей маршруток. В самом управлении МВД отмечали, что проводят «обычные профилактические мероприятия».

31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса, в результате которого обрушились расположенные с третьего по десятый этаж квартиры одного из подъездов. Под завалами погибли 39 человек.

По официальной версии следствия, в доме произошел взрыв бытового газа. Однако издания Znak.com и 74.ру в ночь на 2 января со ссылкой на собственные источники сообщили, что причиной взрыва мог быть теракт.

Позднее организация SITE Intelligence Group, которая занимается отслеживанием активности террористических организаций, со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщила, что «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) взяло ответственность за взрывы в жилом доме и в маршрутном такси в Магнитогорске. В Следственном комитете призвали не доверять этой информации.