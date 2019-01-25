Генпрокуратура поручила провести проверки из-за отмены концертов рэперов в регионах

В Генпрокуратуре поручили провести проверки многочисленных отмен концертов рэперов в 2018 году в регионах, сообщило RNS со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

Проверки должны пройти в Дагестане, Якутии, Татарстане, Краснодарском крае, а также в Белгородской и Нижегородской областях, отметили в Генпрокуратуре.

Обращение в ведомство было подано после круглого стола с рэперами в Госдуме. Тогда на мероприятие пришли Птаха, Роман Жиган и видеоблогер Дмитрий Ларин. После круглого стола Госдума объявила о запуске конкурса «Безграничный рэп», в котором рэперы должны рассказать об одном из населенных пунктов страны так, чтобы туда захотелось поехать.

«Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта», — объяснил глава одного из думских комитетов Михаил Дегтярев.

Повышенный интерес к рэпу появился в СМИ после того, как были сорваны концерты рэперов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, IC3PEAK, Matrang и группы «Френдзона» из-за давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок. Позже президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека попросил выяснить причины отмены концертов музыкантов в регионах.

При этом глава группы «Агора» Павел Чиков без указания источника информации сообщал в своем телеграм-канале, что «черный список» музыкантов, которых нельзя допускать до выступлений в регионах России, спускается из центрального аппарата ФСБ России.

Znak.com также со ссылкой на неназванные источники утвержадало, что в создании списка принимал участия и Центр по противодействию экстремизма МВД. Их собеседники связали список со взрывом в архангельском управлении ФСБ и стрельбой в Керченском политехническом колледже.