Суд в Керчи отказал в условно-досрочном освобождении украинскому активисту Владимиру Балуху

Керченский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении украинскому активисту Владимиру Балуху. Участвовать в судебном заседании активист отказался, назвав его «цирковым представлением».

Балух был задержан в 2016 году по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и осужден на три года и семь месяцев лишения свободы. Активист настаивал, что боеприпасы ему были подброшены.

Уже в заключении против него возбудили второе дело о дестабилизации работы изолятора (ч. 2 ст. 231 УК). В общей сложности Балух получил пять лет колонии. Сам он утверждает, что его преследуют за проукраинскую позицию в Крыму.

3 октября Верховный суд Крыма сократил Балуху общий срок заключения до 4 лет и 11 месяцев. В тот раз активист также не присутствовал на заседании. Он отказался выходить из камеры для участия по видеосвязи, поскольку настаивал на личном присутствии в зале суда.