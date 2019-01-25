«Сама идея правильная». В правительстве оценили идею о регистрации мобильных телефонов по IMEI

Правительство готово поддержать идею о регистрации всех мобильных устройств по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI), передает ТАСС слова вице-премьера Максима Акимова.

«Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, дать новый уровень национальной безопасности», — сказал Акимов.

При этом он уточнил, что регистрацию необходимо сделать бесплатной. Акимов рассказал, что уже обсуждал идею о регистрации по IMEI с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым.

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Ранее РБК сообщило, что сенатор Людмила Бокова с группой парламентариев подготовили законопроект о платной регистрации всех мобильных устройств, с помощью которых можно выйти в интернет. Бокова уточнила, что речь идет не только о телефонах, но и о планшетах и ноутбуках.

Автор законопроекта считает, что регистрацию необходимо сделать платной — не больше 100 рублей, а в случае отказа, устройство заблокируют. Сенатор объяснила, что такие меры помогут бороться с кражей мобильных устройств, ввозом контрафактных телефонов и точнее идентифицировать террористов.

В разговоре с РИА Новости, бокова отметила, что плата нужна в качестве «компенсация работы системы по аналогии с существующей сейчас платой за перенесение абонентского номера».

«Те мобильные устройства, которые находятся у граждан в настоящее время, не надо будет регистрировать в течение трех лет. Данные показывают, что смена мобильного устройства происходит, как правило, раз в три года, поэтому здесь не будет стресса для пользователей. В любом случае, срок такой амнистии можно будет увеличить», — добавила автор инициативы.