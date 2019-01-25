Следствие прекратило дело против крымскотатарской активистки, которую обвиняли в экстремизме за посты в фейсбуке

Следствие прекратило уголовное преследование против крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой, обвиняемой в публикации экстремистских материалов на своей странице в фейсбуке, в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи УК.

Об этом следователь Следственного комитета Алушты заявил в Алуштинском городском суде во время судебного заседания по жалобе защиты на отказ закрыть уголовное дело.

19 июля 2018 года в доме Алиевой прошел обыск, позже стало известно о возбуждении уголовного дела. По версии обвинения, Алиева разместила в фейсбуке несуществующую цитату философа Ивана Ильина, которая разжигала рознь и вражду.

Алиева до возбуждения уголовного дела выехала на материковую часть Украины для лечения и была объявлена в розыск. После частичной декриминализации антиэкстремистского законодательства следствие отказывалось закрыть уголовное дело в связи с розыском Алиевой. Адвокат международного объединения «Агора» Алексей Ладин подал жалобу на бездействия следствия, которая была рассмотрена сегодня в Алуштинском горсуде.