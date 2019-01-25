Реальные доходы населения сократились в 2018 году. Падение происходит пятый год подряд

Реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, падение данного показателя происходит пятый год подряд, следует из данных Росстата.

В правительстве ожидали, что в 2018 году произойдет рост реальных доходов россиян на 3,4%, однако в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что рост составит 1,6%.

При этом в 2017 году доходы упали на 1,7%. В 2016 году эта цифра равнялась 5,8%, в 2015 году — 3,2%, а в 2014 — 0,7%. Лишь в 2013 году произошел рост на 4%.

Росстат также подсчитал, что средняя заработная плата россиян в 2018 году составила 43,4 тысячи рублей в месяц, что больше на 9,9%, чем в 2017 году.

Напомним, на 1 января 2019 года численность населения России, по данным Росстата, составляет 146 миллионов и 793,7 тысячи человек, этот показатель сократился впервые за 10 лет. В результате за прошлый год число россиян уменьшилось почти на 87 тысяч человек.