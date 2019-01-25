ВАК лишил ученой степени экс-депутата Госдумы и члена Центризбиркома Валерия Гальченко

Бывшего депутата Госдумы и члена Центризбиркома Валерия Гальченко лишили ученой степени кандидата социологических наук. Соответствующее решение принял президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Об этом «Ведомостям» сообщил участник «Диссернета» Иван Бабицкий.

В 2013 году Гальченко получил степень в РАНХиГС. Тема его диссертации — «Местное самоуправление как институт развития социальной активности населения (социологический анализ)».

По словам Бабицкого, когда экс-депутат защищал диссертацию, «ответы на вопросы по его теме и тогда давались ему не слишком легко». «Впрочем, диссертационный совет в тот раз оказался не слишком требовательным: вероятно, депутатский статус давал определенные привилегии», — заявил он «Ведомостям».

Участники «Диссернета» отмечали, что заимствования в диссертации были сделаны из аналитического отчета «Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем», они содержатся на 72 страницах из 143.

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Гальченко написал заявление о лишении степени в апреле 2017 года. Он рассказал, что исследования, которые легли в основу его работы, были получены при подготовке первого съезда Всероссийского совета местного самоуправления, который проходил под его руководством.

«Впоследствии выяснилось, что другие участники процесса, работавшие под моим руководством, разместили эти данные в интернете. Как только это стало известно, я подал заявление о снятии научного звания. Я ждал этого решения и теперь смогу продолжить работу над исследованием», — приводят его слова «Ведомости».

Валерий Гальченко был депутатом Госдумы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В 2006-2008 годах он работал координатором «Единой России» по взаимодействию с органами местного самоуправления. В феврале 2016 года Гальченко назначили членом Центризбиркома. В его обязанности входит, в частности, координация рассмотрения жалоб на решения и действия избиркомов субъектов России, а также их формирование.