Экс-главу томского МЧС обвинили во взятках. Он объяснил это сбором средств на помощь фигурантам дела «Зимней вишни»

Обвиняемый в получении взятки бывший глава МЧС по Томской области Михаил Бегун планировал потратить деньги на помощь фигурантам дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает агентство «ТВ-2».

По версии обвинения, Бегун потребовал от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева 300 тысяч рублей якобы на оплату услуг адвокатов для коллег из кемеровского управления МЧС.

Прокурор посчитала, что версия Бегуна была лишь предлогом для получения денег, который он собирался потратить на собственные нужды.

Сам Бегун свою вину не признает: «В мое отсутствие подбросили папку с деньгами при свидетелях, затем сфальсифицировали дело по тяжкой статье, опираясь на показания двух свидетелей, один из них уголовник».

Михаила Бегуна задержали в июле 2018 года по обвинению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). Следствие утверждало, что его задержали с поличным во время получения денег. Взамен на взятку Бегун обещал помочь бизнесмену получить лицензию по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта, в результате него погибли 60 человек, большинство их которых — дети. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. По делу о пожаре проходят 12 человек.