Главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала в суде о «черной кассе» организации

Бывший главный бухглатер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева на допросе рассказала о схемах, по которым фигуранты дела якобы обналичивали бюджетные средства, а также об их неофициальном учете. Текстовую трансляцию заседания в Мещанском районном суде вели «Коммерсант» и «Медиазона».

Всего, по ее словам, через фиктивные договоры было обналичено около 120 миллионов рублей: из них «часть уходила на зарплату, часть — видимо на какие-то платежи и на личные нужды». Обналиченные деньги хранились в сейфе офиса, доступ к которому изначально был только у Алексея Малобродского, а бухгалтер Войкина и продюсер Екатерина Воронова вели неофициальный учет всех средств — «черную кассу».

С другими обвиняемыми она познакомилась через Итина: тот позвал ее на встречу в июне 2011 года, еще до создания «Седьмой студии», где, предположительно, Серебренников говорил, что все присутствующие «хорошо заработают», однако для проекта потребуется много наличных денег — заняться этим попросили Масляеву, и та согласилась за зарплату в 150 тысяч рублей.

Масляева вспоминала, что осенью 2011 года Итин уверял ее, что «Седьмая студия» выиграет конкурс Минкульта и получит финансирование — и в этом якобы заинтересована Софья Апфельбаум, тогда замдиректора департамента народного творчества.

По ее словам, ее работа в проекте была только исполнительской: она занималась обналичиванием денег через контракты на продюсерскую деятельность и составляла задним числом фиктивные отчеты в налоговую и министерство культуры. Работать там она закончила весной 2014 года — после проведенного Вороновой неформального аудита, по результатам которого Масляеву заподозрили в хищении 15 миллионов рублей, а после сумма претензий снизилась до 5 миллионов.

Ранее, на заседании 23 января, были допрошены другие свидители обвинения — индивидуальные предприниматели Валерий Синельников и Дмитрий Дорошенко, с которыми Масляева занималась обналичиванием.

Первый рассказывал, что всего за три года обналичил для «Седьмой студии» 25 миллионов рублей, причем 10% из них по договоренности брал себе за работу. Второй свидетель говорил, что занимался созданием подставных фирм, на счета которых перечислялись средства «Седьмой студии».

При этом защита обвиняла их в неточностях, а также обвиняла их в завышении процента за свои работы: «Да, добросовестные люди нарушали закон, где-то что-то обналичивая. Но ощутимую часть этих обналиченных денег у проекта крали. Разница была очевидна: около 7% составили "ножницы"», — объясняла «Новой» адвокат Ирина Поверинова.

Напомним, фигурантам дела «Седьмой студии», в том числе Нине Масляевой, инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги были выделены основанной режиссером Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Масляева – единственный фигурант дела, который признал вину и заключил сделку со следствием. Ее дело, как и дело бывшего продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой, которая покинула Россию, выделено в отдельное производство.

По версии следствия, обвиняемые с 2011 по 2014 год похитили 133 миллиона рублей бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на популяризацию искусства в рамках проекта «Платформа». Сторона защиты отмечала, что в действительности объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 миллиона, однако и эти средства были израсходованы целевым образом — на постановки.