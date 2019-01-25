Жителя Крыма приговорили к 10,5 годам колонии за участие в деятельности украинского нацбатальона

Ленинский районный суд Республики Крым приговорил 24-летнего жителя полуострова Февзи Саганджи к 10, 5 годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Украины, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на управление ФСБ.

Его признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Приговор был вынесен 23 января, однако о нем стало известно только сегодня.

По версии следствия, в январе 2016 года Саганджи вступил в ряды крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана (батальон «Аскер»), который действовал в приграничных районах Херсонской области Украины.

Спецслужбы утверждают, что Саганджи прошел рукопашную, минно-взрывную и стрелковую подготовку и «принимал активное участие в деятельности батальона». Его задержали в апреле 2018 года.

23 января ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма Эдема Кадырова по подозрению в участии в добровольческом отряде Челебиджихана. Его арестовали до 23 марта. По версии ведомства, он прошел подготовку по обращению со стрелковым оружием и исполнял обязанности основателя отряда Ленура Ислямова. Сам он заявлял, что не знает задержанного и что тот не участвовал в деятельности отряда.

Батальон «Аскер» — добровольческое крымскотатарское формирование, декларируемой целью которого является возврат Крыма в состав Украины. Бойцы батальона выступили организаторами энергоблокады полуострова в 2015 году.