«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из Шереметьево на выходные из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил 131 рейс из московского аэропорта Шереметьево, запланированный на 26 и 27 января, из-за неблагоприятных метеорологических условий, сообщается на сайте авиаперевозчика.

В субботу отменили 68 рейсов, в воскресенье — 63. 171 рейс отложили на более позднее время.

В авиакомпании пообещали обеспечить приехавших на регистрацию пассажиров всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота».

По прогнозам синоптиков, с 26 по 28 января в Москве пройдет самый продолжительный с начала зимы снегопад, в результате которого выпадет не менее 20 мм осадков. 27 января температура повысится до минус 3-5 градусов.