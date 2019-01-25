«Трансперенси» дала объявление в газету, чтобы научный руководитель Путина забрал миллион рублей компенсации

«Трансперенси Интернешнл — Россия» дала объявление в газете «Коммерсант» с просьбой, чтобы ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко забрал 1 млн рублей компенсации, который ему присудили в октябре прошлого года.

Дали объявление в @kommersant в #СПб, чтобы ректор @mining_official Владимир Литвиненко скорей собрал свой миллион, который помогли нам собрать вы https://t.co/Gdz4qqcnA7. Кстати, Литвиненко обещал отдать его на благотворительность. #заберителимон! pic.twitter.com/h4IAHFnxFo — Transparency Intl-Ru (@Transparency_ru) January 25, 2019

«АНО “Трансперенси Интернешнл — Р” приглашает <…> Владимира Литвиненко предоставить банковские реквизиты для перечисления миллиона рублей, который собрали граждане России для оплаты компенсации по решению Городского суда Санкт-Петербурга от 18 октября 2018 года», — говорится в объявлении.

Литвиненко подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в сентябре 2017 года из-за расследования «Трансперенси», которое называлось «Миллиардер с горы». В нем говорилось о сделках ректора, в результате которых на университетской земле на Васильевском острове появился элитный жилой комплекс вместо новых лабораторных и учебных помещений.

Первоначальная сумма иска составляла 65 млн рублей. В мае суд взыскал с журналистов издания «Деловой Петербург», которые работали над материалом, около 10 млн рублей. В середине октября Петербургский городской суд освободил газету и ее сотрудников от выплаты компенсации. Сумму взысканий с «Трансперенси» суд сократил в пять раз — с пяти до одного миллиона рублей.

Владимир Литвиненко занимает должность ректора Горного университета с 1994 года. Он считается богатейшим ректором России: Литвиненко за год увеличил свой доход на 26,9% и заработал 248,3 млн рублей, следует из декларации за 2017 год. Он также известен как научный руководитель кандидатской диссертации президента России Владимира Путина.