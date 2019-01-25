Reuters: после начала протестов в Венесуэлу прибыли наемники «ЧВК Вагнера»

В Венесуэлу на фоне антиправительственных протестов прибыли бойцы частной военной компании (ЧВК) «группы Вагнера» для усиления безопасности президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Третий собеседник агентства также подтвердил агентству, что заметил в Венесуэле российских бойцов, однако не смог рассказать, когда они прибыли и какова их роль.

Другой источник, близкий к «ЧВК Вагнера», отметил, что впервые российские наемники приехали в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, а новая группа прибыла «недавно». Собеседники агентства говорят о небольших группах наемников, которые в данный момент находятся в Венесуэле.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждает, что прибывших «около 400». Задача наемников, считает Шабаев, защитить Мадуро от попыток оппозиции его задержать.

По его информации, бойцы прилетели в Венесуэлу в начале этой недели, за день или два до начала оппозиционных протестов. Шабаев заявил, что вначале российские наемники прибыли на двух чартерных самолетах в кубинскую столицу Гавану, а потом коммерческими рейсами прибыли в Венесуэлу.

Как пишет Reuters со ссылкой на общедоступные данные по отслеживанию рейсов, за последние недели в Венесуэле приземлились несколько самолетов российского правительства, хотя нет доказательств того, что они связаны с российскими наемниками.

Согласно данным, российский самолет Ил-96 вылетел из Москвы в Гавану вечером 23 января. По информации агентства, воздушное судно принадлежит подразделению администрации президента России.

Министерство обороны России и Министерство информации Венесуэлы не ответили на запросы Reuters о прибытии наемников ЧВК. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает такой информацией.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его решение поддержали ряд стран, в том числе США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».