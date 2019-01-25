Экс-советника предвыборного штаба Трампа обвинили в ложных показаниях Конгрессу

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа в период предвыборной гонки Роджеру Стоуну предъявили обвинение в ложных показаниях Конгрессу об опубликованных ресурсом WikiLeaks письмах Демократической партии. Это следует из текста обвинения, опубликованного телеканалом CNN.

Всего в его обвинении семь пунктов, среди которых воспрепятствование официальному разбирательству, давление на свидетелей и пять эпизодов ложных показаний. В суде Стоуна не стали заключать под стражу, а отпустили под залог в 250 тысяч долларов, запретив ему на время следствия посещать

По данным спецпрокурора Мюллера, Стоун заранее знал о плане WikiLeaks (в тексте обвинения значится как Организация-1) опубликовать письма. Так, летом 2016 года руководители предвыборной кампании спрашивали его о принадлежащей WikiLeaks информации, которая потенциально может навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон, а позже просили узнать о будущих публикациях.

Сам Стоун не скрывал этого, и августе 2016 года открыто говорил о контактах с WikiLeaks через неких общих знакомых, однако сам ресурс в заявлении отрицал это. При этом в своем выступлении в Конгрессе, как утверждает Мюллер, он сделал несколько ложных заявлений и утверждал, будто у него есть доказательства этим словам, а также убеждал солгать свидетеля по делу о «российском вмешательстве в выборы».

Адвокат Стоуна Грант Смит объяснил его ошибки в выступлении перед Конгрессом «забывчивостью». Его представитель Джей Секулов также отметил, что обвинение не связано с контактами с Россией. Президент США Дональд Трамп в свою очередь в твиттере вновь назвал дело о вмешательстве в выборы «охотой на ведьм».

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Напомним, в США идет расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Всего по делу о российском вмешательстве, помимо Стоуна, проходили 35 человек. По данным CNN, как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с представителями России во время предвыборной кампании и процесса передачи власти.