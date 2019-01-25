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Самодурова выиграла Чемпионат Европы по фигурному катанию, Загитова — вторая

Спорт

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Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото в женском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы. 

16-летняя спортсменка выполнила обе программы без серьезных ошибок и набрала по сумме двух программ 213,84 балла. 

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу: фигуристка упала с каскада тройной лутц – тройной тулуп и допустила еще несколько ошибок. Она заняла второе место, набрав 198,34 балла. 

Бронзу выиграла Вивека Линдфорс из Финляндии (194,40 балла). Еще одна россиянка Станислава Константинова, провалившая выступление в короткой программе (11-ое место), успешно откатала произвольную и заняла четвертое место (189,72 балла). 

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января.

Теги:
фигурное катание, nt
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