Самодурова выиграла Чемпионат Европы по фигурному катанию, Загитова — вторая

Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото в женском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы.

ЧЕМПИОНКА ЕВРОПЫ🥇

СОФЬЯ САМОДУРОВА

ЗВЕЗДА pic.twitter.com/XbxwHZ5hCW — ГРИЗУ (@dashshpiro) January 25, 2019

16-летняя спортсменка выполнила обе программы без серьезных ошибок и набрала по сумме двух программ 213,84 балла.

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова неудачно откатала произвольную программу: фигуристка упала с каскада тройной лутц – тройной тулуп и допустила еще несколько ошибок. Она заняла второе место, набрав 198,34 балла.

Бронзу выиграла Вивека Линдфорс из Финляндии (194,40 балла). Еще одна россиянка Станислава Константинова, провалившая выступление в короткой программе (11-ое место), успешно откатала произвольную и заняла четвертое место (189,72 балла).

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.