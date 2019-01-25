Трамп объявил о приостановке частичного шатдауна правительства

Президент США Дональд Трамп и Конгресс договорились о мерах по прекращению частичного шатдауна правительства, сообщает Reuters. Договоренности предусматривают возобновление финансирования работы правительства на трехнедельный срок.

«Я очень рад объявить сегодня о том, что мы договорились. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что правительство будет открыто до 15 февраля. После этого, по словам Трампа, возможно возобновление шатдауна, если демократы не согласуют финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

24 января Сенат отклонил два законопроекта о финансировании правительства, который предложили республиканцы и демократы. Первые включали в свой проект 5,7 млрд долларов на строительство стены, вторые — нет. Ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов.

Читайте также Конгресс бьется об стену. Демократический реванш уже привел к частичному прекращению работы правительства

Из-за этих разногласий с 22 декабря в США начался так называемый «шатдаун» правительства: из-за отсутствия бюджета частично прекратили свою работу 9 из 15 федеральных министерств. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, также были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института.