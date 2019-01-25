Трамп объявил о приостановке частичного шатдауна правительства
Президент США Дональд Трамп и Конгресс договорились о мерах по прекращению частичного шатдауна правительства, сообщает Reuters. Договоренности предусматривают возобновление финансирования работы правительства на трехнедельный срок.
«Я очень рад объявить сегодня о том, что мы договорились. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели», — заявил Трамп.
January 25, 2019
Американский лидер добавил, что правительство будет открыто до 15 февраля. После этого, по словам Трампа, возможно возобновление шатдауна, если демократы не согласуют финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
24 января Сенат отклонил два законопроекта о финансировании правительства, который предложили республиканцы и демократы. Первые включали в свой проект 5,7 млрд долларов на строительство стены, вторые — нет. Ни один из проектов не набрал необходимого количества голосов.
Из-за этих разногласий с 22 декабря в США начался так называемый «шатдаун» правительства: из-за отсутствия бюджета частично прекратили свою работу 9 из 15 федеральных министерств. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих, также были закрыты национальные парки и музеи Смитсоновского института.