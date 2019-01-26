В Бразилии около 300 человек пропали без вести из-за прорыва дамбы

На юго-востоке Бразилии на железорудной шахте в результате прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, погибли как миним 9 человек, еще 300 считаются пропавшими без вести. Об этом ообщает местный телеканал Globo.

При этом мэр муниципалитета Брумадинью Авимар де Мело уточнил, что трагедия унесла жизни «по крайней мере» 50 человек.

«У нас нет более подробной информации, потому что все происходит очень быстро», — заявил мэр Брумандиньо Авимар де Мело.

По его словам, поток после прорыва дамбы продолжает поступать по реке Параопеба. Он предупредил местных жителей о необходимости покинуть опасные районы.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал, что приедет на место событий в воскресенье, чтобы оценить ущерб, нанесенный прорывом дамбы.