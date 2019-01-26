В Венесуэле более 500 человек задержали во время антиправительственных протестов

В Венесуэле количество человек, которых задержали в ходе антиправительственных протестов, возросло до 579. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Венесуэльский уголовный форум»​ Альфредо Ромеро.

«Задержания продолжаются, есть сообщения о вторжении сотрудников национальной гвардии и служб специального назначения в дома»,— написал правозащитник.

Он уточнил, что среди задержанных 14 несовершннолетних.

По данным организации «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» (OVCS), жертвами протестов стали 29 человек. При этом официальных данных о погибших и пострадавших нет.

Накануне Reuters сообщило, что в Венесуэлу на фоне антиправительственных протестов прибыли бойцы частной военной компании (ЧВК) «группы Вагнера» для усиления безопасности президента Николаса Мадуро.

Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждает, что прибывших «около 400». По его информации, бойцы прилетели в Венесуэлу в начале этой недели, за день или два до начала оппозиционных протестов.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его решение поддержали ряд стран, в том числе США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».