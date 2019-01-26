В Краснодарском крае на депутата от «Единой России» составили протокол за избиение женщины

В Краснодарском крае на депутата Совета Кореновского городского поселения от «Единой России» Сергея Аксенова составили протокол о побоях (статья 6.1.1 КоАП) местной жительницы. Об этом сообщает издание «Свободные медиа» со ссылкой на адвоката потерпевшей Алексея Аванесяна.

Дело Аксенова полгода расследовали в Следственном комитете и теперь оно ушло в суд. Депутату грозит штраф до 30 тысяч, либо арест сроком до 15 суток. Также законом предусмотрены обязательные работы.

Ранее «Свободные медиа» написали о конфликте, который произошел в августе 2018 года между жительницей Кореновска Ольгой Котенко, ее мужем и депутатом. По ее словам, после празднования своего дня рождения Аксенов избил свою жену и потерпевшую.

Женщина зафиксировала побои у травматолога и подала жалобу на депутата. Он просил ее забрать заявление, обещая заплатить 10 тысяч рублей.