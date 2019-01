Умер композитор Мишель Легран

В Париже умер французский композитор Мишель Легран, ему было 86 лет, сообщает Le Monde.

Легран родился 24 февраля 1932 года в Париже (Франция). Он окончил Парижскую консерваторию в 1952 году, после чего начал писать музыку к фильмам.

Он получил известность как автор музыки к фильмам, в частности, к картинам «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1967) и «Афера Томаса Крауна» (1968).

Легран трижды становился лауреатом премии «Оскар»: за лучшую песню The Windmills of Your Mind к фильму «Афера Томаса Крауна» (1968) и за лучшие саундтреки к лентам «Лето 42-го» (1971) и «Йентл» (1983). Он пять раз номинирован на «Грэмми» и однажды — на «Золотой Глобус».