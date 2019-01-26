Кинопремию «Золотой орел» за лучший фильм получила картина Алексея Федорченко «Война Анны»

Кинопремию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Алексея Федорченко «Война Анны». Об этом сообщает ТАСС.

Федорченко также получил приз за лучшую режиссуру. Картина рассказывает историю девочки, которая выжила во время массового расстрела во время Великой Отечественной войны.

Награду за лучшую женскую роль получила Аглая Тарасова, сыгравшая в фильме «Лед». Лучшим актером стал Владимир Машков за роль в фильме «Движение вверх».

Ранее фильм Алексея Федорченко получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучший фильм года». Картина также победила в категориях «Лучшая работа оператора» (Алишер Хамидходжаев) и «Лучшая женская роль» (награду получила Марта Козлова).