В Москве за мошенничество арестовали свидетеля обвинения по делу Белых

Басманный районный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат» (НЛК) Руслана Цуканова, который является одним из основных свидетелей со стороны обвинения по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Цуканова, а также арбитражного управляющего Сергея Мартынова и кировского бизнесмена Илью Огородникова сотрудники правоохранительных органов заподозрили в особо крупном мошенничестве в лесопромышленной отрасли (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суть уголовного дела следствие и адвокаты не раскрывают. Ходатайствовал об аресте подозреваемых следователь главного следственного управления Следственного комитета.

Напомним, Белых приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в размере 400 тысяч евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера за «покровительство» в ведении бизнеса на территории Кировской области. Экс-чиновник свою вину отрицает.

В суде по делу Белых Руслан Цуканов выступал в качестве свидетеля стороны обвинения и подтверждал, что губернатор общался с Зудхаймером.

Белых страдает от гипертонической болезни, сахарного диабета второго типа, остеохондроза позвоночника, астенического синдрома и ряда других хронических заболеваний, а также от осложнений после операции на коленях.