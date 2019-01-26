СМИ рассказали о звонке вице-президента США перед объявлением Гуайдо президентом

Вице-президент США Майк Пенс позвонил спикеру Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо за сутки до того, как тот объявил себя временным президентом страны, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации газеты, Пенс пообещал поддержку Гуйадо. Собеседники The Wall Street Journal утверждают, что звонок привел в действие план, который обсуждался вместе с главой Национальной ассамблеи и некоторыми другими венесуэльскими политиками, чиновниками США, а также американскими союзниками.

Агентство Associated Press также сообщало со ссылкой на источники, что Гуайдо в середине декабря 2018 года ездил в Вашингтон и Бразилию, куда попал, тайно проехав через границу с Колумбией. Цель поездки заключалась в том, чтобы рассказать о подготовке массовых протестов оппозиции, отметило новостное агентство.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его решение поддержали ряд стран, в том числе США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».