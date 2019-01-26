Около администрации президента прошли пикеты против преследования ЛГБТ в Чечне. Фото

Активисты вышли к зданию администрации президента в Москве с одиночными пикетами, они требовали прекратить преследования представителей ЛГБТ в Чечне и «убийства чести», сообщил корреспондент «Новой газеты».

Автор: Влад Докшин/ «Новая газета»

«Российская ЛГБТ-сеть опубликовала информацию о новых задержаниях, пятках и убийствах ЛГБТ-людей в Чечне. И наши власти ничего не предпринимают по отношению у этому. Кто-то говорит, что это какая-то утка, что геев в Чечне нет. Власти пытаются замолчать эту тему. На антифашистском марше задержали наших друзей активистов (Игоря Ясина — прим.ред.) именно за упоминание ситуации в Чечне» — рассказала активистка «Социалистической альтернативы» Александра Алексеева.

Пикеты у администрации продолжались около получаса. Затем активисты ненадолго переместились на улицу Маросейка. Обошлось без задержаний.

Автор: Влад Докшин/ «Новая газета»

Напомним, в январе этого года Российская ЛГБТ-сеть распотранила информацию о том, что с конца декабря 2018 года в Чечне идет новая волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их предполагаемой или реальной сексуальной ориентацией. По информации сети, уже было задержано около 40 человек, два человека убиты.

Ранее в социальных сетях уже распространялось предупреждение о начале нового преследования гомосексуалов в Чечне, власти республики официально отвергли обвинения, назвав их «дезинформацией».