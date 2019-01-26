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Российский фигурист Александр Самарин стал вторым на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Спорт

 

Российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы. 

20-летний Самарин откатал и короткую, и произвольные программы без серьезных ошибок, набрав 269.84 балла. 

Победу одержал испенец Хавьер Фернандес (271.59 балла). Это седьмой титул для Фернандеса, он не проигрывал на Чемпионате Европы с 2013 года. 

Третье место занял Маттео Риццо из Италии (247.08 балла). 

После короткой программы лидировал еще один российский фигурист Михаил Коляда, однако в произвольной ему не удалось выполнить все прыжки – спортсмен упал три раза и завершил турнир на пятом месте. 

Не справился с произвольной программой и чемпион России этого года Максим Ковтун. Спортсмен также допустил серьезные ошибки на прыжках, несколько раз упал и занял 14 место (216,18 балла). 

Накануне российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото Чемпионата Европы в женском одиночном катании, Алина Загитова стала второй. 

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января.

 
Теги:
фигурное катание, nt
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