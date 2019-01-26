Российский фигурист Александр Самарин стал вторым на Чемпионате Европы по фигурному катанию
Российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы.
Самарин выиграл серебро чемпионата Европыhttps://t.co/kud1WG8AVJ pic.twitter.com/XwRIsUrhaR— Р-Спорт (@rsportru) January 26, 2019
20-летний Самарин откатал и короткую, и произвольные программы без серьезных ошибок, набрав 269.84 балла.
Победу одержал испенец Хавьер Фернандес (271.59 балла). Это седьмой титул для Фернандеса, он не проигрывал на Чемпионате Европы с 2013 года.
Третье место занял Маттео Риццо из Италии (247.08 балла).
После короткой программы лидировал еще один российский фигурист Михаил Коляда, однако в произвольной ему не удалось выполнить все прыжки – спортсмен упал три раза и завершил турнир на пятом месте.
Не справился с произвольной программой и чемпион России этого года Максим Ковтун. Спортсмен также допустил серьезные ошибки на прыжках, несколько раз упал и занял 14 место (216,18 балла).
Накануне российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото Чемпионата Европы в женском одиночном катании, Алина Загитова стала второй.
Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января.