Российский фигурист Александр Самарин стал вторым на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы.

20-летний Самарин откатал и короткую, и произвольные программы без серьезных ошибок, набрав 269.84 балла.

Победу одержал испенец Хавьер Фернандес (271.59 балла). Это седьмой титул для Фернандеса, он не проигрывал на Чемпионате Европы с 2013 года.

Третье место занял Маттео Риццо из Италии (247.08 балла).

После короткой программы лидировал еще один российский фигурист Михаил Коляда, однако в произвольной ему не удалось выполнить все прыжки – спортсмен упал три раза и завершил турнир на пятом месте.

Не справился с произвольной программой и чемпион России этого года Максим Ковтун. Спортсмен также допустил серьезные ошибки на прыжках, несколько раз упал и занял 14 место (216,18 балла).

Накануне российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото Чемпионата Европы в женском одиночном катании, Алина Загитова стала второй.

Ранее российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.