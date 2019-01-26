Испания, Франция и Германия назвали условие для признания Гуайдо президентом

Если президент Венесуэлы Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит досрочные выборы в стране, то Испания, Франция и Германия признают спикера Национальной ассамблеи Хуано Гуайдо новым временным президентом.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в твиттере призвал «немедленно провести чистые и демократические выборы». Президент Франции Эмманюэль Макрон также в твиттере заявил, что «народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно решать свое будущее». Представитель Германии также сделал заявление в твиттере.

Ранее полномочия Гуайдо признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и другие страны. Россия и Китай заявили, что президентом Венесуэлы остается Мадуро.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».