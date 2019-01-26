«ОВД-Инфо» опровергло задержание снимавшего забастовку блогера в Краснодарском крае

Обновлено Информация о задержании блогера Сергея Земцова не подтвердилась, а на горячую линию поступила дезинформация, заявили в «ОВД-инфо». «Несколько лет назад нам стали поступать ложные сообщения об активистах из Краснодарского края, в том числе о задержаниях и нападениях на Сергея Земцова. С недавних пор, после некоторого затишья, подобные звонки вновь участились», — отмечается в сообщении проекта.

Полицейские в Краснодарском крае задержали блогера Сергея Земцова, который снимал забастовку автовладельцев из-за низких тарифов на перевозку зерна, сообщило «ОВД-Инфо».

Как рассказал один из перевозчиков зерна Алексей Марченко, на одной из стоянок станицы возле элеватора собрались 35 водителей для обсуждения забастовки, а Земцов и местный активист Вячеслав Мартынов должны были это снять.

Однако, по словам Марченко, сотрудники ДПС сначала заявили Земцову, что у него неправильно припаркован автомобиль, а потом у них возник конфликт, после которого и произошло задержание блогера и активиста.

Автовладелец утверждает, что полицейские избили блогера и сломали ему камеру, на которую он пытался заснять задержание. Земцова и Мартынова доставили в МВД по Выселковскому району, какая статья им вменяется, не известно, уточнило «ОВД-инфо».

Напомним, 25 января газета «Коммерсант» сообщила, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях прошли забастовки автовладельцев, которые не согласны с низкими тарифами на перевозку зерна.

По оценкам президента ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, объявили забастовку 60–70% всех перевозчиков зерна (несколько сотен машин).