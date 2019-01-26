В результате взрыва газа в кафе Саратовской области пострадали 35 человек

В одном из кафе поселка Лысая гора в Саратовской области произошел взрыв газового котла, в результате инцидента пострадали 35 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«После взрыва котла возник пожар на площади 5 кв. м. Погибших нет», — заявил собеседник агентства, уточнив, что открытое горение ликвидировано.

Из 35 человек в больницу госпитализировали шестерых, остальных, в том числе троих детей, медработники осматривают на месте, добавили в пресс-службе МЧС. Как уточняло РИА Новости, госпитализированные находились в тяжелом состоянии.

Ранее в МЧС заявляли Интерфакса, что два человека находятся в тяжелом состоянии, у троих детей состояние средней тяжести, а у остальных легкие травмы.

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