В Краснодарском крае умерла 103-летняя пенсионерка, которая три года ожидала положенное жилье

В Краснодарском крае умерла 103-летняя пенсионерка Вержик Хачарян, которая ожидала положенную по закону квартиру, сообщила ее внучка Эмма Саакян «Кавказскому узлу». Информация о том, что власти не смогли выделить пенсионерку квартиру и заставали ждать ее жилья три года, активно обсуждалась в СМИ последние несколько дней.

Хачарян пару дней назад дала несколько телевизионных интервью, а после почувствовала себя плохо. Ей вызвали врача и увезли в больницу Адлера.

«Сегодня я пришла в часы приема — в 14 часов, — чтобы посетить бабушку, и мне сообщили, что пять минут назад она умерла. Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников», — заявила Саакян.

Ранее Следственный комитет по Краснодарскому краю начал доследственную проверку из-за возможного нарушения жилищных прав женщины.

Напомним, 24 января «Кавказский узел» рассказал о том, что Вержик Хачарян как член семьи погибшего участника Великой Отечественной войны в 2016 году встала в очередь на получение квартиры, но так до сих пор ее и не получила. При этом пенсионерка проживала в доме у внучки, где туалет и душ располагались отдельно от отапливаемого дома. Местные власти заявляли, что на квартиру Хачарян нет денег из федерального бюджета, и как только они придут, ей предоставят жилье.