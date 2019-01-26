Российские танцоры завоевали серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.
Степанова и Букин завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате Европыhttps://t.co/BZDZ67z28H pic.twitter.com/OeHKS8r9s3— Р-Спорт (@rsportru) January 26, 2019
Фигуристы уступили лишь французскому дуэту Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Третье место завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Еще одна российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали четвертыми, девятое место заняли их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин.
Всего на чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 6 медалей, одна из них золотая.
Ранее российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании, а российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото Чемпионата Европы в женском одиночном катании, Алина Загитова стала второй.
До этого российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января.