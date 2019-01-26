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Российские танцоры завоевали серебро на Чемпионате Европы по фигурному катанию

Спорт

 

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы в Минске.

Фигуристы уступили лишь французскому дуэту Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону. Третье место завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Еще одна российская пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали четвертыми, девятое место заняли их соотечественники Софья Евдокимова и Егор Базин.

Всего на чемпионате Европы российские фигуристы завоевали 6 медалей, одна из них золотая. 

Ранее российский фигурист Александр Самарин выиграл серебро в мужском одиночном катании, а российская фигуристка Софья Самодурова выиграла золото Чемпионата Европы в женском одиночном катании, Алина Загитова стала второй. 

До этого российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате Европы, третье место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске с 21 по 27 января.

Теги:
фигурное катание, nt
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