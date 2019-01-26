Один из пострадавших при взрыве газа в Саратовской области умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве в кафе в поселке Лысые Горы в Саратовской области скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача Лысогорской районной больницы.

«Мужчина, у которого было 90% ожогов тела, самый тяжелый пострадавший, только что скончался в Лысогорской районной больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких», — сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщали, что пострадали 22 человека.

«Всего из 40 человек, находившихся в кафе, пострадали 22 человека, включая двоих детей в возрасте четырех и шести лет. 14 из них госпитализированы. Остальным 18 медицинская помощь не понадобилась», — сказали в ведомстве.

До этого сообщалось о большем числе пострадавших. По данным ТАСС, это связано с тем, что после ЧП в кафе большинство посетителей самостоятельно отправились в больницу.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что взрыв газового котла в одном из кафе поселка Лысая гора в Саратовской области произошел днем 26 января.