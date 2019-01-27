Венесуэла отклонила требование ряда стран ЕС для признания Гуайдо президентом

Правительство Венесуэлы не приняло требование ряда стран Европейского союза (ЕС) о проведении выборов в течение восьми дней для признания Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, передает издание El Universal.

«Европа дает нам восемь дней на что? Почему вы считаете, что у вас есть власть, которая дает вам возможность ставить суверенному народу сроки или ультаматумы?» — сказал Арреаса, подчеркнув, что решения будут принимать только граждане Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро о выступлении министра в СБ ООН написал в своем твиттере. «Венесуэла выразила сильную, четкую и уважительную, свою правду миру. Мы все еще будем биться!», — заявил он.

Las palabras de @jaarreaza, son las de un Canciller de una nación libre y soberana, que jamás será sometida a los caprichos y designios de ningún imperio. Venezuela expresó fuerte, claro y con respeto, su verdad ante el mundo. ¡Seguimos venciendo! pic.twitter.com/Wt0IOLm7jl — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 26, 2019

Свои требования Испания, Франция, Германия и Великобритания озвучили накануне. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно решать свое будущее», а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал «немедленно провести чистые и демократические выборы» в этой стране.

Напомним, что 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».

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Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

В связи с политическим кризисом в Венесуэле проходят антиправительственные выступления, в ходе них, по неофициальным данным, задержали 579 человек. Организация «Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов» (OVCS) сообщала, что жертвами протестов стали 29 человек.