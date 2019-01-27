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Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-ой секунде боя в финале Гран-при Bellator

Спорт

 

Российский боец ММА Федор Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе проиграл американcкому спортмену Райану Бейдеру.

Поединок проходил в городе Инглвуд, он завершился нокаутом Емельяненко на 35-ой секунде первого раунда боя. 

Sports.ru отмечает, что это было шестое поражение Емельяненко в 45 поединках. Бейдер же проиграл пять боев из 27. 

Теги:
емельяненко, mma, em
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