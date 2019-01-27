NYT рассказала о контактах Трампа и его представителей с Россией перед президентскими выборами в США

Во время предвыборной кампании 2016 года и переходного периода президент США Дональд Трамп и не менее 17 должностных лиц и советников контактировали более ста раз с гражданами России, а также с сотрудниками WikiLeaks. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на документы, предоставленные в Конгресс США, источники, материалы дела и записи судебных заседаний.

Издание отмечает, что среди контактов – более ста личных встреч, телефонных звонков, текстовых сообщений, электронных писем и личных сообщений в твиттере. Адвокат, имя которого NYT не называет, также рассказал о расследовании связей кампании Трампа с WikiLeaks.

Сам Трамп и участники его кампании, отмечает издание, неоднократно отрицали связи с гражданами России перед президентскими выборами в США 2016-го года. Российская сторона все обвинения во вмешательстве в американские выборы также отрицает.

Напомним, в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Одним из основных фигурантов является экс-советник президента США по национальной безопасности (пробывший на этом посту 24 дня) Майкл Флинн.

По версии следствия, Флинн скрыл, что в декабре 2016 года через российского посла в США Сергея Кисляка просил российские власти «воздержаться от эскалации ситуации в ответ на введенные США антироссийские санкции».

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Еще одним фигурантом дела является экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Также были допрошены ряд чиновников администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.

Ранее в связи с расследованием задержали экс-советника президента Трампа в период предвыборной гонки Роджера Стоуна.

Ресурс WikiLeaks был запущен в 2006 году и стал заниматься публикацией информации, полученной от анонимных источников или ставшей доступной при ее утечке. Основатель сайта Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В январе 2018 года стало известно, что он получил гражданство страны.