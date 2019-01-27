Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

В Москве умер министр правительства города, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства города.

«Предварительной причиной смерти явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал представитель пресс-службы агентству.

Согласно информации на сайте мэра Москвы, Черников занимал должность главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города с 2016 года. Ранее он работал в департаменте СМИ и рекламы, а также департаменте национальной политики, межрегиональных связей и туризма города.