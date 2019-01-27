В Саратовской области задержали арендатора кафе, в котором произошел взрыв газа

В Саратовской области задержали арендатора кафе, в котором накануне произошел взрыв газа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве рассказали, что задержана женщина 1972 года рождения, которая арендовала кафе без необходимых документов.

«Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что предварительной причиной взрыва в кафе в Саратовской области стало нарушение безопасности при использовании газового оборудования.

Напомним, взрыв газового котла в одном из кафе поселка Лысая гора в Саратовской области произошел днем 26 января. В результате произошедшего пострадали 22 человека, один из пострадавших скончался в больнице.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК).