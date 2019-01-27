В интернете опубликовали видео крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области

На youtube-канале издания «Русская весна» опубликовали видео крушения самолета Ту-22М3 в Мурманской области.

На видео видно, что бомбардировщик разрушается и загорается после соприкосновения с землей. Издание сообщает, что оно было снято военнослужащим с аэродрома.

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Мурманской области 22 января. На его борту находились четыре члена экипажа, трое из них погибли. В Минобороны сообщили, что самолет попал в снежный заряд во время выполнения планового полета.

Бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Его максимальная скорость достигает 2300 км/ч, а дальность полета составляет семь тысяч км.