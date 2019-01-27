Президент России Владимир Путин подписал указ о переименовании военных кафедр и факультетов в вузах в военные учебные центры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президентский указ вступает в силу с 31 января. Согласно ему, бывшие военные факультеты и кафедры в вузах будут полностью называться «военными учебными центрами при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования».

Летом 2018 года стало известно, что военные кафедры в российских вузах заменят на единые военные учебные центры (ВУЦ). Указ об этом Путин подписал в августе прошлого года.

С 2008 года в российских вузах существуют как военные кафедры, так и учебно-военные центры. Новые ВУЦ создадут на основе обеих структур, так как они выполняют схожие задачи, объясняли в Минобороны.