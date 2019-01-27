Власти Германии выделили 12 млн евро на помощь жертвам блокады Ленинграда

Власти Германии решили выделить 12 млн евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и создание российско-немецкого центра встреч для жертв блокады Ленинграда и общественности. Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел Германии и России.

Документ опубликован на сайте немецкого внешнеполитического министерства.

«Мы уверены, что эти добровольные действия улучшат качество жизни выживших жертв блокады и послужат основой для наших двусторонних отношений в будущем для исторического примирения между народами обеих стран», — говорится в совместном заявлении.

В документе, выпущенном к 75-летию снятия блокады Ленинграда, она называется «жестоким актом против всего города и его населения».

В Петербурге 27 января отмечается 75-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Она началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. За время блокады, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 млн человек.