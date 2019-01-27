Сербский теннисист Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

В финале турнира Джокович обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:2, 6:3.

Как отмечает Sports.ru, эта победа стала для сербского теннисиста 15-й на турнирах «Большого шлема» в карьере. Он стал третьим спортсменом по этому показателю. Надаль выигрывал турниры «Большого шлема» 17 раз, швейцарский теннисист Роджер Федерер – 20.