«У страха глаза велики»: Песков опроверг информацию об отправке российских наемников в Венесуэлу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что в Венесуэлу отправили российских наемников, сообщает Интерфакс.

«Да нет, конечно», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Когда ведущий рассказал о том, что появилась информация об отправке в Венесуэлу для охраны президента страны Николаса Мадуро 400 российских бойцов, Песков ответил: «У страха глаза велики».

Агентство Reuters 25 января со ссылкой на источники сообщило, что в Венесуэлу на фоне антиправительственных протестов прибыли бойцы частной военной компании «ЧВК Вагнера» для усиления охраны президента страны Николаса Мадуро.

Один из собеседников агентства, близкий к «ЧВК Вагнера», отметил, что впервые российские наемники приехали в Венесуэлу накануне президентских выборов в мае 2018 года, а новая группа прибыла «недавно». Глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев утверждал, что прибывших «около 400». Задача наемников, по мнению Шабаева, защитить Мадуро от попыток оппозиции его задержать.

Reuters со ссылкой на общедоступные данные по отслеживанию рейсов отмечало, что за последние недели в Венесуэле приземлились несколько самолетов российского правительства, хотя нет доказательств того, что они связаны с российскими наемниками.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».