РБК: задержанного по делу о мошенничестве экс-замминистра энергетики отпустили под подписку о невыезде

Бывшего замминистра энергетики Вячеслава Кравченко после задержания в течение 48 часов отпустили под подписку о невыезде, сообщает РБК со ссылкой на двух его знакомых.

О том, что Кравченко отпустили, изданию рассказал также источник в его окружении, но меру пресечения, избранную для него, он не назвал.

Собеседники РБК не знают, отпущены ли двое других подозреваемых по делу о мошенничестве. Это жена чиновника Минэнерго Егора Гринкевича Оксана и Алексей Сухов, который в 2012 году был зампредправления Администратора торговой системы» (АТС, дочерняя компания НП «Совет рынка»).

Напомним, Кравченко задержали 23 января. Сообщалось, что его доставили в Главное следственное управление МВД для допроса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Дело, по данным источников РБК, было выделено в прошлого году из другого дела о мошенничестве, фигурантами которого были экс-глава ассоциации НП «Совет рынка», а после — топ-менеджер En+ Дмитрий Пономарев и Оксана Гринкевич — жена экс-заместителя главы департамента развития электроэнергетики Егора Гринкевича.

По версии следствия, возглавлявший «Совет рынка» Пономарев в 2011 году взял Гринкевич на фиктивную ставку, ущерб тогда оценили в 3 миллиона рублей — неназванные собеседники РБК назвали это «надбавкой» к министерской зарплате Егора Гринкевича, которую оплачивали государственные и частные энергетические компании, входящие в ассоциацию НП «Совет рынка». Там Кравченко работал в 2012-2013 годах.

Общий ущерб, причиненный АТС, оценивают в 9 млн рублей, отмечает РБК.