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В Саратове учителей на двадцатиградусном морозе заставили собирать снег в мешки

Общество

 

В Саратове учителей школы №95 заставили выйти на субботник в двадцатиградусный мороз, во время которого они собирали снег в мешки. Фотография была опубликована в аккаунте «Папа дирекшионера» в твиттере 26 января. 

Где именно были сделаны фотографии, уточнила в твиттере пользователь Наталья Васнецова. «Узнаю Саратов», — сообщила она. 

Издание «Свободное новости» сообщает, что в мэрии Саратова информацию подтвердили и решили провести проверку по факту произошедшего. 

«Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа. Однако будет проведена служебная проверка по факту изложенного в публикации в СМИ», — рассказали изданию в администрации города.

25 января местное агентство «Взгляд-инфо» сообщило, что учителя чистили снег по периметру саратовского лицея №4. Агентство отмечало, что по территории, которую чистили педагоги, ходили не только ученики и сотрудники учебного заведения, но и обычные пешеходы. 

Теги:
снег, em, учителя, саратов
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