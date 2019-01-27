В Саратове учителей на двадцатиградусном морозе заставили собирать снег в мешки

В Саратове учителей школы №95 заставили выйти на субботник в двадцатиградусный мороз, во время которого они собирали снег в мешки. Фотография была опубликована в аккаунте «Папа дирекшионера» в твиттере 26 января.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) January 26, 2019

Где именно были сделаны фотографии, уточнила в твиттере пользователь Наталья Васнецова. «Узнаю Саратов», — сообщила она.

Издание «Свободное новости» сообщает, что в мэрии Саратова информацию подтвердили и решили провести проверку по факту произошедшего.

«Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы №95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа. Однако будет проведена служебная проверка по факту изложенного в публикации в СМИ», — рассказали изданию в администрации города.

25 января местное агентство «Взгляд-инфо» сообщило, что учителя чистили снег по периметру саратовского лицея №4. Агентство отмечало, что по территории, которую чистили педагоги, ходили не только ученики и сотрудники учебного заведения, но и обычные пешеходы.