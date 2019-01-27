В Израиле арестовали российского туриста за запуск беспилотника рядом с аэропортом Тель-Авива

В Израиле арестовали 46-летнего туриста из России за запуск дрона в районе аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, который находится рядом с Тель-Авивом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции Израиля Михаэля Зингермана.

Пресс-служба местной полиции рассказала, что россиянина задержала охрана аэропорта. Зингерман сообщил ТАСС, что ему продлили арест на сутки.

Представитель полиции Израиля добавил, что туриста отправят в Россию 28 января. По словам Зингермана, «ничего серьезного ему не грозит».

В декабре 2018 года взлетно-посадочную полосу лондонского аэропорта Гатвик закрыли из-за двух замеченных дронов. Беспилотники переодически появлялись в небе в течение двух дней. Из-за сбоя в работе аэропорта пострадали более 120 тысяч пассажиров.

Позже полиция задержала двоих человек в связи с запуском дронов в районе Гатвика. «Би-би-си» сообщала, что подозреваемые — мужчина и женщина.

В январе из другого лондонского аэропорта Хитроу приостанавливали вылеты в связи с появлением беспилотника.