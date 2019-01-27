Российские лыжники впервые за шесть лет выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Российские команды заняли первое и второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжными гонкам, проходящем в шведском Ульрисехамне.

ПОБЕДИТЕЛИ! 💪🇷🇺 Российские лыжники выиграли золото и серебро в эстафете на этапе КМ в Швецииhttps://t.co/bzdI6ILjzB pic.twitter.com/w7PCaQKHRr — Чемпионат (@championat) January 27, 2019

Как отмечает Чемпионат, в состав команды, занявшей первое место, вошли Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев. Они закончили эстафету 4 х 7,5 км за 1 час 17 минут 53,2 секунды. Это первая победа российских лыжников в эстафете на этапе Кубка мира за шесть лет.

Российские спортсмены Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов завоевали серебро в составе команды, завершив эстафету на 20,8 секунды позже лидеров.

Кубок мира по лыжным гонкам проходит в Ульрисехамне 26-27 января.