Премьер-министр Израиля заявил о признании Гуайдо новым президентом Венесуэлы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо новым главой страны, сообщает РИА Новости.

«Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы в признании нового руководства Венесуэлы», — сказал Нетаньяху в видеообращении.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо «переходным президентом». В ответ Мадуро заявил, что США совершают «серьезную ошибку», объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Испания, Великобритания, Франция и Германия заявили, что если президент страны Николас Мадуро не проведет в стране выборы в течение восьми дней, то они признают Гуайдо новым лидером. Венесуэла это условие отвергла.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что «деструктивное внешнее вмешательство» США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это «прямой путь к беззаконию и кровопролитию».