Из Третьяковской галереи похитили картину Архипа Куинджи «Ай-Петри»

Министерство культуры России сообщило о том, что из Третьяковской галереи пропала картина художника Архипа Куинджи «Ай-Петри», сообщает РБК со ссылкой на директора департамента музеев Владислава Кононова.

«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. Подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри», — сообщил он. Позднее в полиции подтвердили, что картина похищена.

Директор Русского музея Владимир Гусев не смог ответить на вопрос, застрахована ли картина Куинджи. По его словам, внутри страны у картин, как правило, страховки нет. Ее делают, когда полотно выезжает за рубеж, пояснил Гусев.

«Какие дальнейшие действия — это уже должна Третьяковская галерея рассказывать. Никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит. Бывают пропажи: в Историческом музее, например, иконы недосчитались», — заявил он в разговоре с «Фонтанкой»

О пропаже картины первым сообщил телеграм-канал «Музейный сноб». По словам автора канала, к картине подошел мужчина, одетый, как «работник музея», зашел за колонну и вытащил произведение из рамы.

«Только через минуту-две приходит осознание, что картина украдена, появляется встревоженная охрана и охающая смотрительница соседнего зала», — говорится в сообщении.

В Третьяковской галерее с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года проходит выставка «Архип Куинджи», на которой представлено более 180 избранных произведений художника. В ее состав вошли полотна из коллекции Третьяковки и Русского музея, произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Беларуси и из одной частной коллекции.

Архип Куинджи — русский художник греческого происхождения, мастер пейзажной живописи. Он родился в Мариуполе 27 января 1842 года, сегодня художнику исполнилось бы 177 лет. Его картина «Ай-Петри» является образцом горного пейзажа. Она создавалась в период 1898-1908 годов, точная дата создания не установлена. Полотно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.