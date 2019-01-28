США сняли санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

Министерство финансов США сняло санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», которые связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

«Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) минфина США сегодня сняло санкции, введенные против En+ Group plc (En+), "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после более раннего уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года», — цитирует агентство документ.

Напомним, о снятии санкций с компаний Дерипаски стало известно 19 декабря прошлого года. Минфин США отмечал, что сам Дерипаска останется в санкционном списке. Его активы по-прежнему будут заблокированы. В министерстве объяснили, что санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании попали под действие санкций Минфина США 6 апреля прошлого года. В мае 2018 года бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло с компаний санкции.