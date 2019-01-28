В Хакасии, Новосибирской и Кемеровской областях прошли эвакуации из-за сообщений о минировании зданий

В Новосибирской области эвакуировали четыре больницы и бизнес-центр «Кронос» после сообщений о минировании. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов, пишет Интерфакс.

По словам источника агентства, по всем сигналам о минировании работают оперативные службы, проводится проверка.

Звонки о якобы заложенных бомбах в школах и больницах поступили от неизвестных в Хакасии, сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МЧС по республике. В мэрии Абакана добавили, что сигналы о минировании поступали также на электронную почту городских учреждений и организаций.

«На 09:45 (5:45 мск) сообщения поступили о 18 школах, детской поликлинике, мировом суде, торговом центре “Европа”, министерстве экономического развития Республики Хакасия», — говорится в сообщении мэрии. Во всех учреждения ведется проверка и эвакуация людей.

Около 20 сигналов о минировании школ, детских садов, больницы и других административных зданий были получены в Кемерове, проводится эвакуация населения, сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

Несколько социально значимых объектов из-за сообщений о взрывном устройстве проверяются в данный момент в Омске. В соцсетях сообщают, что из-за проверок учеников в ряде школ отпустили домой. Около 15 сигналов о минировании зданий поступило в Красноярском крае, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

25 января из-за сообщений о минировании социальных и административных учреждений прошли массовые эвакуации в регионах Сибири и Дальнего Востока. В Бурятии эвакуировали здание правительства и парламента, а также мэрии Улан-Удэ.

На прошлой неделе сообщалось об эвакуации в Хабаровске и Южно-Сахалинске, на Камчатке и в Магнитогорске. При этом нигде информация о минировании не подтвердилась.